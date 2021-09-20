"Слуги" собирают фракцию - будут говорить об олигархах

На этой неделе состоятся пленарные заседания Верховной Рады. Фото: iportal.rada.gov.ua

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде соберется на заседание в понедельник вечером. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Сегодня в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа".

В повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 (об олигархах. - Gazeta.ua) и 5600 (внесение изменений в Налоговый кодекс. - Gazeta.ua). А также кадровые вопросы, в том числе вопрос назначения нового председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности", - сообщила она в Telegram.

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В 18:00 состоится заседание политсовета партии по выдвижению кандидата в 184-м округе в Херсонской области - председателя облгосадминистрации Сергея Козыря.

На этой неделе состоятся пленарные заседания Верховной Рады.

1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об олигархах. Его вносил президент Владимир Зеленский. 15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от спикера Дмитрия Разумкова по оценке законопроекта об олигархах.