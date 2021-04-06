"Слуга" прокомментировал усиление карантина

В Верховной Раде объяснили, когда могут ввести ограничения межобластного сообщения. Это произойдет в случае катастрофической ситуации с коронавирусом.
Об этом сказал председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в интервью РБК-Украина.
По словам Радуцкого, ограничения межобластного сообщения введут "если будет катастрофическая ситуация".
"На самом деле, все это регулируется законами Украины. Есть закон о защите населения от биологической угрозы. Там все прописано", - подчеркнул глава комитета.
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Он отметил, когда количество заражений коронавирусом для Украины станет катастрофой.
"Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч больных в сутки, осенью - 25 тысяч, то сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций", - сказал Радуцкий.
За прошедшие сутки в Украине 13 276 новых случаев заболеваний на коронавирус.
С 5 апреля в столице действуют ограничения "красной зоны".
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