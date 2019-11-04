"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко

В Верховной Раде много народных депутатов, которые не понимают, как работает государственная машина. Какие проблемы из-за этого ожидают страну, рассказывает в интервью Gazeta.ua народный депутат Юлия Клименко.

Она возглавляла партию "Голос" до 24 июля 2019-го. В избирательном списке была второй. Сейчас входит во фракцию политсилы.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Первые месяцы президентства Зеленского можно оценить на тройку с минусом, говорит Юлия Клименко.

Завершился второй месяц работы парламента. Что для вас стало самой большой неожиданностью?

Скорость принятия законопроектов. Многие из них писали еще в 2015-2016-х. Долго ходили, не принимали. А за месяц фактически приняли все, над чем работал второе правительство Арсения Яценюка. Увидела законопроекты, которые писали еще мы. Они 4 года лежали в столе.

Что шокировало?

Люди, которые зашли в парламент, при других обстоятельствах никогда не собирались в одном месте. Некоторые не имеют высшего образования, не работали ни в бизнесе, ни на государственной службе, не имеют отношения к юриспруденции. И рядом те, кто руководил государством. Они в одном зале вместе принимают решения.

Кого больше, профессионалов или дилетантов?

Тех, кто не понимает, как работает государственная машина. И много "слуг народа" начинают догонять опытных, уже поняли, куда попали.

Некоторые в парламенте не имеет высшего образования. И рядом те, кто руководил государством

Что вызывало восхищение?

Турборежим. Но окно возможностей закрывается. Этот парламент быстро принимает хорошие законопроекты до конца года. Плюс в том, что законопроекты, которые меняют правила игры, в противном случае не прошли бы.

Было за это время что-то постыдное?

"Слуги народа" внесли законопроект, который позволяет правительству просматривать лицензии хозяйственной деятельности. Сейчас это право за парламентом. Фактически вопреки Конституции хотели передать полномочия законодательной власти исполнительной, скоцентрировать их в правительстве. Документ отправили на доработку. Самой провальной была коммуникация президента с парламентом и обществом по "формуле Штайнмайера". Зеленский и его партия допустили огромную ошибку. Подорвали доверие к себе. Теперь украинцы будут тщательно смотреть на все, что будет предлагать монобольшинство.

В октябре по Украине прошли многотысячные акции, вече, марши. О чем они свидетельствуют?

Я была на майдане Независимости 14 октября. Там было гораздо больше 18 тысяч, как это подают официально. Количество поражало. Вышли на улицу, потому что власть не говорит с обществом. Мол, мы сами "разрулим". Украинцы не прощают, когда за спиной согласовывают непонятные красные линии. Не выйти к людям со стороны руководства государства было неправильно. На улицу вышли граждане, которые хотят услышать правду и что в действительности происходит.

Власть не разговаривает с обществом

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО На Банковой считают, что 73 процента поддержки во втором туре простят любые действия, говорит Клименко.

Почему в Офиса президента такое ложное восприятие протестов?

Считают, что 73 процента поддержки во втором туре простят любые действия. Но маятник высоких рейтингов может качнуться в другую сторону. Зеленский будет терять поддержку, если не будет общаться с обществом по важным вопросам деоккупации Донбасса и Крыма, земельной реформе, бюджета.

На чем стоит строить стратегию по Донбассу?

– Укреплять боеспособность и экономику. Чтобы противостоять Путину, нужно быть сильными. Если показывать, что идем на уступки, тем больше у Путина будет просыпаться хищнический инстинкт.

До сих пор нет четкого плана деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий. От разных людей слышим какие-то видения. Зеленский говорит одно, Пристайко - другое, Яременко - третье. И это не согласуется между собой. Нам рассказывают о каких-то договоренностях. Как можно договариваться, не имея стратегии и плана?

Когда произошла история с подписью "формулы Штайнмайера", попросили спикера пригласить в зал президента Зеленского, Пристайко и всех причастных к переговорам. Зеленский встретился только с руководителями фракций в закрытом режиме.

Понятно, что "формула Штайнмайера" неприемлема для Украины. Сначала Россия должна вывести войска, потом надо вернуть украинский контроль над границей, и только потом, возможно, говорить о каких-то выборах. Иначе реализуем план Путина. Минские договоренности изначально были мертворожденными.

Формула Штайнмайера" неприемлема для Украины, это план Путина. Минские договоренности изначально были мертворожденными

Какова роль вашей партии в условиях монобильшинства "Слуги народа"?

Мы имеем больше экспертизы. У нас есть четкое видение и программа. Понимаем, почему пришли в Верховную Раду, что хотим принимать. Читаем законопроекты, обсуждаем их. Даем свою экспертизу в комитетах, что является полезным для парламента. Несмотря на то, что нас 20. Иногда оказываешься в ситуации, когда ты единственный на комитете, кто понимает, о чем законопроект. Содержание объясняешь коллегам.

Какие инициативы президента и его команды вызывают наибольшие дискуссии?

По Донбассу и Крыму. Не понимаем, в какие обязательства власти ведут Украину. К тому же в закрытом режиме. В экономике президент начал не с того конца. Законопроект "слуг" о кассовых аппаратах и ​​РРО вызвали протест предпринимателей. Президент или его партия решили, что это "хорошая" идея начать с закручивания гаек малому и среднему бизнесу. Начинать надо с крупных олигархических групп. Тогда появится доверие у общества, и оно будет готово платить дополнительные налоги, выходить из тени. Ситуация выглядит так, как на трассе Merсedes и "Жигули" превышают скорость одинаково, а останавливают только "Жигули". Нужно четкое видение, как вывести экономику из тени. От большинства пока нет ни одного законопроекта, который дает доступ к монопольным рынкам, увеличение там конкуренции, отрезает олигархов от бюджета.

Почему не начинают с олигархов?

С ними бороться сложно. Это люди с большими деньгами, связями, крупнейшие работодатели. Власть не заинтересована идти с ними на конфликт. Хотя люди поверили Зеленскому, что он будет бороться с олигархами.

Зеленский не заинтересован идти на конфликт с олигархами. Хотя люди поверили, что он с ними будет бороться

Как оцениваете первые месяцы президентства Зеленского по 5-балльной шкале?

На "тройку с минусом". Нет ни одного прорывного решения, которое бы вывело Украину из замерзшего состояния страны и дало развитие на 5-10 лет.

В одном из выступлений вы сказали: "Из программы правительства сразу видно, кто из министров понимает, о чем пишет, а кто не очень". Что вас больше всего настораживает в работе правительства?

Уже прошло 2 месяца, а многие из министров не понимают, куда попали. Не понимают объема проблем, которые должны решать. Поэтому несколько министерств проседают. Например, Минздрав, которое застряло в административном параличе. Отвоевали на бюджетном комитете деньги на лекарства для тяжелобольных. Почему мы должны за министерство делать их работу? Открываешь разделы программы правительства, особенно социальный блок - за деревьями леса не видят. Не понимают, куда придут через 12 месяцев. Программа выглядит как пазл, который не сложится в одну картину успешной Украины.

Все же что-то вызывает оптимизм?

Там есть правильные лозунги. Понимаем, что нам надо 40% роста ВВП за 5 лет, прозрачная земельная реформа. Отлучить олигархов от государственных предприятий, чтобы перестали там воровать. Есть много хороших вещей, но они не подкреплены конкретными шагами. Хорошо, что правительство хочет улучшить качество дорог, реформировать железную дорогу. Это дает возможность развиваться другим бизнесам.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Юлия Клименко работала заместителем министра экономического развития и торговли.

Насколько реальны прогнозы Кабинета министров о 40% роста экономики за 5 лет?

40 процентов - огромная цифра. Международные аналитики, банки, МВФ сказали, что практически невозможно достичь такого роста. Никто не занимается человеческим капиталом. Как может расти экономика, если значительная часть населения ищет работу в других странах. Без человеческого и денежного капитала экономики не растут. Нынешняя власть не занимается ни одним, ни другим. Никакой программы возвращения людей из-за границы и удержание здесь нет. Правительство показывает "хотелки", которые не подкреплены цифрами, расчетами и программами. Кроме того, бюджет 2020 вообще не предусматривает никакой программы, которая качественно просунула бы экономику.

С чего следует начинать для роста?

С оценки того, что есть и что можно вывести из тени. Например, в 2020-м возвращаем деньги из оффшоров. Параллельно приглашаем возвращаться украинцев. Для этого зарплаты должны быть хотя бы на уровне того, что зарабатывают за границей. Даже если бы было 50-70% от зарплаты в Польше, люди бы жили здесь. Видим, какая отрасль дает прирост ВВП, давайте ее стимулировать. Развиваем школы, образование, чтобы у нас были лучшие инженеры и IT-шники в мире. Все должно быть в комплексе, чтобы понимать, как оно будет выглядеть через 5-10 лет.

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Задача №1 сейчас для правительства?

Гончарук с министрами должны трезво оценить ситуацию. Осознать, что имеют в своих руках. Пока они до конца не понимают, какие системные проблемы в страны. Показывают только хаотичные движения. Надо сделать аудит, за ним определить 5 важнейших реформ для общества, устойчивого роста экономики, и начинать их внедрять. Читать программу, в которой несколько десятков разделов, невозможно. Нельзя достичь 50 реформ одновременно. Дай Бог, чтобы они успели сделали хотя бы 2-3.

Нельзя достичь 50 реформ одновременно. Дай Бог, чтобы правительство Гончарука успело сделать хотя бы 2-3

Украинские представители ездили на переговоры с МВФ. Чего можем ожидать?

МВФ ожидает результатов судов по Приватбанку, утверждения бюджета-2020. Не могут принять решение, потому что не понимают, собирается ли власть отстраниться от олигархов. К тому же она начала пересматривать реформы. Либеральный рынок земли хотят "кастрировать". Хотя мы еще не видели финальной редакции закона. Чтобы не было так, что снова создадут закрытую касту земельных олигархов. А оно к тому идет. МВФ ожидает четких реформ, цифр, по которым будет рост. Тогда, думаю, будут разговаривать о новой программе для Украины. Если дальше будем подавать сигналы, что собираемся выплатить миллиарды долларов Коломойскому за Приватбанк, а не будет борьбы с коррупцией, МВФ как любой кредитор скажет: зачем нам занимать деньги, если их не смогут вернуть.

Какими будут последствия для экономики?

Угрозы даже не в девальвации. А что потенциальные инвесторы получат плохой сигнал. Мол, в стране нестабильность. Хотим роста - надо иметь и внутренних, так и иностранных инвесторов. Здесь не только экономика должна быть стабильной, но и политика.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО МВФ не может принять решение, потому что не понимает, собирается ли власть отстраниться от олигархов, говорит Клименко.

На сайте партии написано, что у вас есть большой опыт решения комплексных задач и осуществления структурных изменений в сложных условиях. Назовите три комплексные изменения, в которых нуждается Украина?

Первая - это изменение всех систем управления. Начиная от правительства, парламента, заканчивая государственными предприятиями. Все должно быть перезагружено адекватными, профессиональными и честными людьми. Во-вторых - реформы. Самой большой и самой важной является реформа образования. Если не начнем качественно готовить детей в садиках, школах, университетах, то не видать нам роста экономики. Третье - человеческий капитал. Возвращение людей и удержание тех, кто остался. Большинство людей, которые едут из Украины, не ищут только зарплату, они ищут будущее для своих детей. Мы должны создать им это будущее. Хотя бы показать, в какую сторону идем.

На каком этапе мы сегодня?

У нас есть отдельные точечные реформы. Что-то начали. Системных реформ нет. Сейчас пойдет борьба: продолжать их или нет.

Как у вас составляют отношения с другими фракциями?

Мы с ними конструктивно сотрудничаем, если это совпадает с нашим видением реформ. Это видно из голосования. Где понимаем, что это нужно для страны, для экономики - не будем включать политические игры. Но если мы видим, что есть коррупционная составляющая, угрозы для свободного рынка и для страны, мы об этом будем говорить.

Никто из представителей вашей фракции не возглавил ни один комитет. В то же время, и ЕС, и ОПЗЖ, и "Батькивщина" имеют по одному руководителю. Даже внефракционные имеют одного председателя комитета. Ваша фракция имеет лишь 13 секретарей или заместителей. Почему так случилось?

Нам не предлагали комитеты, где у нас были специалисты. Мы не хотим комитет, чтобы занимать место. Председатель должен иметь экспертизу. Чтобы понимать, в каком направлении двигать комитет. Также это связано с политической ответственностью. У нас есть монобольшинство. Есть их политическая ответственность. Мы воздержались во время голосований за любые кадровые назначения. Если монобольшинство взяло власть, взяли и ответственность, то должны отвечать и за комитеты, и за назначения.

Если монобольшинство взяло власть, взяли и ответственность

Насколько тогда вам хватает рычагов в работе?

Каждый из наших депутатов - эксперт в определенном секторе. За нами есть сообщества, с которыми держим связь. Можем донести свою позицию и в зале Рады, и к гражданам. "Слуга народа" определила стратегию не включать законопроекты других партий в повестку дня. Сейчас все, за что голосуют, - их инициатива. Эти документы переписаны с других каденций. Это надо признать.

Такое поведение "Слуги народа" является нарушением регламента?

Нарушение регламента идет со всех сторон. Соблюдение его стало условным. Тексты законопроектов появляются за 10 минут до голосования. Сравнительную таблицу иногда уже смотришь мимоходом. В законы вносят непрофессиональные правки.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Сейчас Украина имеет экономически уникальный шанс, говорит Клименко.

Но ваши коллеги по фракции заявили, что вы не в оппозиции к СН.

В парламенте есть "Слуга народа" и другие. У нас нет слова "оппозиция". Мы - тоже не оппозиция. Но мы проукраинская государственная партия и будем действовать в интересах Украины.

Но вы и лидер Святослав Вакарчук постоянно критикуете "Слугу" и президента.

Мы критикуем только конструктивно. И если депутаты делают себе рейтинг на безосновательной критике, - это неправильно. Когда президент не может приехать в парламент и объяснить, как он решил судьбу Украины, то это стоит критики. Но если в Раде вносят хороший законопроект об аренде государственного имущества, почему мы должны его разносить?

Тогда когда появится оппозиция в парламенте?

После того, как она возникнет в "Слуге народа". С каждым голосованием они набирают все меньше. Их голоса где-то исчезают. Не знаю почему. Но многие законопроекты уже проходят на грани 226 голосов, к тому же, когда другие фракции поддерживают. В какой-то момент парламент изменится. Фракция "Слуги народа" начнет фрагментироваться. Это уже очевидно. Посмотрите, кто не голосовал за судебную реформу, которую инициировал президент. Это первый звоночек и для Зеленского, и для руководителей фракции. Это значит - есть или недовольные партийным устройством, или имеют другое мнение, или другую повестка дня.

Какой козырь сегодня в Украины?

В Украине осталось несколько месяцев, чтобы стать интересной для инвесторов. Потому что европейские и азиатские рынки начали стагнировать. Если Украина сможет себя показать адекватной, мы заберем часть инвестиций для развивающихся рынков. Но любое недоразумение в обществе приводит к тому, что деньги вкладываются в другие страны. У нас есть экономически уникальный шанс. Он будет длиться не более полугода. Если не начнем системные реформы, интересные проекты, не успеем. Хочу и верю, что стране удастся.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа. В тот же день парламент утвердил состав нового Кабинета министров.