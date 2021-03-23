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вторник, 23 марта 2021 10:47

"Слуга народа" в Раде разберется с акцией Стерненко

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&quot;Слуга народа&quot; в Раде разберется с акцией Стерненко
Верховная Рада зарегистрировала проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта у здания ОП. Фото: УНИАН

"Слуги народа" зарегистрировали проект постановления об осуждении событий на акции Стерненко. Предварительно внеочередное заседание состоится 26 марта.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Инициаторами виступили 130 народных депутатов от "Слуги народа".

Фракция инициировала внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы принять постановление об осуждении событий во время акции в поддержку Сергея Стерненко под ОП.

Проект был зарегистрирован 22 марта, но текст документа пока отсутствует.

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Нардеп Александр Качура в своем Telegram написал, что предварительно внеочередное заседание Рады состоится в пятницу, 26 марта. "Повестка дня будет позже. Но я буду предлагать также включить вопрос о тарифах, ФОПах и доступной растаможке авто", - отметил он.

19 марта Верховная Рада отменила пленарную неделю с 29 марта по 2 апреля. Работу в пленарном режиме восстановят с 13 апреля.

В субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Некоторые ее участники расписали здание протестными надписями, разбили стекло входной двери и подожгли табличку на фасаде ОП.

Позже полиция заявила, что задержала одного из самых агрессивных участников. Начали уголовное производство за хулиганство.

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Дата
23
марта

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