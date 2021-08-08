"Слуга народа" устроила лагерь для молодежи с вечеринками и йогой

Для молодежного крыла организовали трехдневный лагерь в Скадовске. Фото: "Слуга народа"

Молодежное крыло партии "Слуга народа" "Зе!Молодежка" устроило трехдневный лагерь в Скадовске на Херсонщине.

"В рамках лагеря прошли лекции, зажигательные вечеринки, тренировки по йоге, квесты и философский клуб с народными депутатами", - сообщила пресс-служба политсилы.

В конце второго дня организовали для участников концерт украинской группы LATEXFAUNA и танцы.

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос выложил в Facebook видео, на котором, вероятно, в роли ди-джея выступает нардеп Давид Арахамия. Площадка похожа на ту, фото которого выложила пресс-служба "Слуги народа".

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Видео загрузили из сторис Instagram, но аккаунт уже закрыт.

Если бы парламентские выборы проходили в конце июля, в Верховную Раду прошли бы пять политических сил. Преодолели бы 5% проходной барьер "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Сила и честь". Таковы данные опроса Киевского международного института социологии.