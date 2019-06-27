"Слуга народа" против выхода украинской делегации из ПАСЕ

Разумков считает, что не надо украинцам покидать ПАСЕ. Фото: file.liga.net

Партия "Слуга народа" не хочет, чтобы украинская делегация покидала Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на возвращение России к этой организации.

Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков.

"Позиция партии" Слуга народа "такова, что выходить сейчас из ПАСЕ не целесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти - это неконструктивно", - сказал он.

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По мнению Разумкова, решением о возвращении России предшествовал "ряд различных действий, а часто и бездействия, в том числе и со стороны Украины".

"Но все меняется и позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события", - считает он.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что для расширения "нормандского формата" переговоров будут привлекать представителей Великобритании и США.