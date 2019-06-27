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четверг, 27 июня 2019 08:36

Разумков рассказал о планах по расширению "нормандского формата"

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Разумков рассказал о планах по расширению &quot;нормандского формата&quot;
Кроме Минска, пока, альтернатив нет. Фото: antikor.com.ua

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что для расширения "нормандского формата" переговоров будут привлекать представителей Великобритании и США.

Об этом Разумков рассказал в эфире программы "Персона грата" на Украинском радио.

"Если мы говорим о решении этой проблемы, то в основном - это было заявлено давно - это формат оживления "нормандского формата". За несколько лет эффективность этой структуры перестала действовать. Плюс, возможно, его расширение за счет подписантов Будапештского меморандума, в частности за счет представителей Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Будем прикладывать к этому усилия", - ответил Разумков на вопрос ведущего о новых действиях в ПАСЕ.

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Разумков также назвал важным аспектом Минский процесс, потому что несмотря на его малю эффективность, альтернативы ему нет.

"Следующим важным аспектом является продолжение "Нормандии" - это Минск, потому что действительно к Минскк привязаны все те санкции, которые осуществляются в отношении Российской Федераций. Если менять систему и пытаться перестроиться - звучала Астана или еще что-то - в момент перехода можно потерять возможность влияния на Российскую Федерацию из-за санкций. Поэтому идти от этих форматов нелогично", - сказал Разумков.

К тому же, нужно показывать внутреннее стремление в борьбе за свободу.

"Потому что мы всегда или очень часто шли в фарватере действий как Европейского Союза, так и Соединенных Штатов Америки по многим-многим вопросам, и ключевая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня - это отсутствие или слабая реализация реформ", - считает Разумков.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прокомментировал возвращение России в ПАСЕ.

Он выразил сожаление ситуацию с возвращением делегации РФ в сессионный зал ПАСЕ без выполнения каких-либо условий.

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