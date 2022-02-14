"Слуга народа" проиграла выборы в ВР принципиальному сопернику – "УДАРу Виталия Кличко" техническим нокаутом

Политэксперт Алексей Голобуцкий: "Слуги" фактически заявили, что не будут участвовать в выборах в Раду по 206 округу в Чернигове"

Партия "Слуга народа" проиграла выборы в 206 округе "УДАРу Виталия Кличко" еще до дня голосования. "Слуги" даже не будут выдвигать своего кандидата и не попытаются побороться.

Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook со ссылкой на сообщение "Суспільного".

"Слуга народа" фактически официально заявила, что не будет участвовать в выборах в Раду по 206 округу в Чернигове. Даже не попытавшись выдвинуть кандидата от партии и сразиться. По факту "слуги" уже проиграли техническим нокаутом кандидату от "УДАРа" Александру Ломако, даже побоявшись заходить в ринг. В общем, поражение "Слуги народа" от "УДАРа" Кличко – симптоматическое. Власть до недавнего времени пыталась победить на всех довыборах в Раду, где бы они ни происходили. А здесь проиграли принципиальному сопернику", – подчеркнул Голобуцкий.

По словам эксперта, неофициально от президентской политсилы пойдет кто-то из самовыдвиженцев. Но шанс протащить его – мизерный.

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"Неофициально власть будет пытаться победить – кто-то от нее таки пойдет самовыдвиженцем. Кто именно – узнаем позже: увидим, на кого будет работать весь админресурс. Конечно, есть еще мизерный шанс протащить своего кандидата. Но победить под собственным флагом и без него - разница ощутима. И "слуги" об этом знают, хотя и пытаются создать впечатление, что не очень-то они и хотели победить", - отметил Голобуцкий.

Сейчас на выборы по 206 округу зарегистрировались 8 самовыдвиженцев. Не исключено, что кандидат от власти есть уже среди них, считает политолог.