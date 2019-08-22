"Слуга народа" предлагала партии Медведчука должность вице-спикера

Фракция пока никуда своих кандидатур не подавала. ФОТО: скриншот

Фракция "Слуги народа" предложила "Оппозиционной платформе - За жизнь" назвать кандидатуру на должность вице-Скеро в Верховной Раде 9-го созыва.

Об этом заявил №7 в списке партии Нестор Шуфрич журналистам.

"Мы направили отдельное предложение на должность вице-спикера. Это была инициатива" Слуги народа ", мы на нее ответили и подтвердили, что готовы предоставить кандидатуру на должность вице-спикера. Если будет предложение (подать представителя на должность вице-спикера - Gazeta.ua) озвучена нашей политической силе, то мы безусловно определимся с кандидатурой ", - сказал он.

И добавил, что фракция пока никуда своих кандидатур не подавала. И никаких фамилий пока не называла.

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Партия "Европейская солидарность" не подавала своих кандидатур на должность заместителя председателя Верховной Рады. Раньше должности вице-спикера в Верховной Раде 9-го созыва отказалась партия "Голос". Всего в новом парламенте будут представлены 5 политсил: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Президентская партия будет предлагать назначить своего лидера Дмитрия Разумкова спикером, а его заместителем - "слугу народа" Дмитрия Стефанчук.