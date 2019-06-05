"Слуга народа" пополняет свои ряды - каждого третьего отсеивают

На сайте партии "Слуга народа" зарегистрировалось более 3,5 тысячи желающих стать кандидатами в народные депутаты от этой политической силы в мажоритарных округах. ФОТО: "Новое время"

На сайте партии "Слуга народа" зарегистрировалось более 3,5 тыс. желающих стать кандидатами в народные депутаты от этой политической силы в мажоритарных округах.

Об этом сообщает "Укринформ".

"На сайте политической партии" Слуга народа "завершилась регистрация желающих баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам. Она продолжалась до 2 июня включительно. Свои кандидатуры предложили 3 тыс. 544 человека ", - говорится в сообщении.

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"Это довольно серьезный конкурс. Одного "я хочу быть депутатом" мало. Прежде всего, мы привлекаем к деятельности в нашей партии людей компетентных и профессиональных. Время невежд - далеко позади. Поэтому резюме кандидатов со всеми материалами уже изучаются и тщательно проверяются не только внутренней службой безопасности, но и специалистами HR-агентств", - заявил глава партии Дмитрий Разумков.

Отказ уже получили 1 тыс. 265 человек, анкеты которых уже прошли проверку, сказал Разумков, заявив, что ценности этих людей не совпадают с ценностями партии.

Координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, как будут отбирать депутатов.