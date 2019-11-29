"Слуга народа" отмежевалась от "подавления свободы слова"

В "Слуге народа" говорят, что их коллега говорила от себя лично.

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк не входит ни в один из двух профильных комитетов - свободы словами или гуманитарной и информационной политики, чтобы трактовать ее слова как позицию фракции.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, пишет "РБК-Україна"

Во фракции высказывание коллеги не обсуждали, рассказала нардеп.

"Фракция "Слуга народа" не обсуждала этот вопрос. Кроме того, Ольга не входит ни в один из двух профильных комитетов - свободы словами или гуманитарной и информационной политики, чтобы трактовать ее слова как позицию фракции", - заявила Кравчук.

Сейчас во фракции нет претензий к Василевской-Смаглюк.

"Если спросите меня лично, я считаю это личным мнением, которое, кроме того, было вырваны из контекста", - добавила Кравчук.

28 ноября Ольга Василевская-Смаглюк в эфире канала "Настоящее время" призвала ограничить свободу слова из уважения к институту президентства.