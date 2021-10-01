"Слуга народа" обнародовала план действий "Большой фракции" в Трускавце

Пресс-секретарь фракции "Слуги народа" Юлия Палийчук рассказала в Telegram о "Большой фракции" в Трускавце во Львовской области.

На собрании присутствуют депутаты монобольшинства, представители Кабмина, Офиса президента. В работе примет участие президент Владимир Зеленский.

"Мы подведем итоги, обсудим, что удалось и над чем надо работать. Сформируем планы на ближайшее будущее (до 2023 года), учитывая стратегическое видение Украины-2030 президентом Зеленским", - указала Палийчук.

Автор: Telegram / Юлия Палийчук Представитель фракции рассказала, чем будут заниматься в Трускавце

1 октября запланировали выступление первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, премьер-министра Дениса Шмыгаля и советника главы ОП Тимофея Милованова.

Участники будут работать над "Планом Трансформации". Депутаты и чиновники разобьются на восемь групп и выработают меры по выполнению плана на 2021-2023 годы. Рассмотрят ключевые реформы, проекты, законопроекты, механизмы внедрения реформ.

Автор: Telegram / Юлия Палийчук 1 октября запланировали выступления политиков и обсуждение "Плана Трансформации"

2 октября пройдет совещание участников с представителями силовых министерств и правоохранительных органов. Подведут итоги работы и обсудят ключевые идеи законопроектов. Пройдет работа в восьми группах по направлениям: военная безопасность и международные отношения, энергетическая независимость и зеленая трансформация, человеческий капитал, технологическое развитие и рыночные трансформации, инфраструктура и местное развитие, продовольственный хаб, цифровой хаб, верховенство права.

В обсуждении итогов работы групп примет участие Зеленский. Он выступит с речью.

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"Вечером в субботу мы проведем полушутливое подведение итогов, "наградив" лучших депутатов в нескольких "номинациях"", - подытожила пресс-секретарь.

Автор: Telegram / Юлия Палийчук 2 октября пройдет совещание участников с представителями силовых министерств и правоохранительных органов

1 октября народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где должно состояться двухдневное собрание фракции. Днем ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил выдать подписные листы за отзыв спикера Дмитрия Разумкова.