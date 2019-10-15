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вторник, 15 октября 2019 19:48

"Слуга народа" носит сумку за 170 тыс. грн
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Фото: Facebook.com/annasteshenko

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк носит сумку за более 177 тыс. грн.

Фото опубликовала в Facebook журналист Анна Стешенко.

"Знакомьтесь. Народный депутат "Слуги народа" Елена Шуляк, номер 13 в партийном списке на выборах и сегодня заместитель председателя провластной фракции.

Женщина видная и богатая. Может себе позволить прийти в Верховную Раду с культовой сумкой Chanel Jambo в самом большом размере.

Эту винтажную модель можно приобрести в сети за $7.240. Правда, как указывает продавец, с "некоторыми дефектами и с витрины магазина". Такую же модель pre-owned на известных мировых сайтах мы нашли по цене в диапазоне: 3.093 евро — $4.339", - сообщила журналист.

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В 2007 году Шуляк стала гендиректором компании "Midland Development Ukraine". В этом же году был открыт украинский офис.Пять лет до этого компания работала в России. Сейчас компания является отдельной структурной единицей и занимается реализацией проектов коммерческой недвижимости в Киеве.

В 2014-2015 гг. возглавляла наблюдательный совет Украинского строительного сообщества. А в октябре 2017-го стала соучредителем ООО "Криэйтор", занимающейся в столице недвижимостью.

В декларацию "слуга народа" внесла четыре квартиры и три люксовых автомобиля. Также задекларировала $43126 в банке, 3 млн 870 грн и $420 тыс. налички.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский носит часы марки Rolex, который оценивается в $ 21 250 или 523 532 грн. Эта сумма аналогична 126 минимальных зарплат в Украине.

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