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вторник, 08 октября 2019 19:48

"Слуга народа" носит на руке 126 минимальных зарплат

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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский носит дорогие часы марки Rolex.

Фотографию опубликовал "Апостроф"

На руке у "слуги" модель часов Rolex Submariner 2004 года, оценивается в $ 21250 или 523 532 грн. Эта сумма аналогична 126 минимальных зарплат в Украине.

 

Дубинский пришел в дорогих часах на заседание рабочей группы налогового комитета Верховной Рады по обсуждению энергетического законопроекта №1210, который многие эксперты называют лоббистским. Нардеп возглавляет группу по обсуждению указанной законодательной инициативы.

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Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук носит часы за почти $35 тыс. Его кум Путина надел на заседание парламента 2 октября.

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Дата
08
октября

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