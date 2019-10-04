Кум Путина демонстрирует в Раде свои богатства

Автор: Yan Dobronosov

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук носит часы за почти $35 тыс.

Его кум Путина надел на заседание парламента 2 октября.

Автор: Yan Dobronosov

В интернет-магазици такой Rolex Submariner Date можно приобрести за $34 389 тыс. Материал корпуса и браслета этого Rolex выполнены из белого золота.

На следующий день, 3 октября, Медведчук появился в парламенте уже с новыми часами.

20 сентября в центре Киева обокрали депутата Киевсовета Георгия Ясинского. Карманники незаметно сняли с него с руки часы марки Breguet. Средняя цена подобной модели составляет $31,5 тыс. Примерно столько же стоит 1-комнатная квартира в Киеве.