"Слуга народа" назвала Верховную Раду "Верховным Советом"

Фото: Facebook.com/j.gryshyna

Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина назвала Верховную Раду "Верховным Советом". Скриншот из Telegram депутата опубликовала журналистка Анна Стешенко.

"Прямо сейчас Верховный Совет поддержит кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел!", - написала "слуга".

"Верховный Совет" в последний раз слышала в Раде еще от Грача, пока коммунистов, наконец, не запретили", - отметила Анна Стешенко.

"Совок", - пишут пользователи соцсети о депутате.

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Юлия Гришина - председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

На внеочередных выборах в Верховную Раду была 133-й в списке партии "Слуга народа". Является профессором кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Депутат ходит в парламент в дорогих брендах. Журналисты сфотографировали сумку "слуги народа" стоимостю 53 тыс. грн.