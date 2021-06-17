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четверг, 17 июня 2021 16:26

"Слуга", которую засыпали цветами в Раде, надела на работу бренды на 75 тыс. грн
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Nardepka odyahnula u Radu brendiv na 75 tys. hrn Narodna deputatka vid "Sluhy narodu" Yuliya Hryshyna, yaku naperedodni zavalyly buketamy v Radi z nahody 42-richchya, odyahnula u Verkhovnu Radu brendovi rechi na mayzhe 75 tys. hrn. Fotohrafiyi narodnoyi obranytsi opublikuvav fotokorespondent Yan Dobronosov u Facebook. Sumka Loulou Puffer vid Saint Laurent serednʹoho rozmiru koshtuye blyzʹko 53 tys. hrn, a bili shkiryani tufli vid Bottega Veneta - mayzhe 22 tys. hrn. Serednya zarplatnya deputata stanovytʹ 40 tys. hrn, nahaduye vydannya "Telehraf". 16 chervnya narodnu deputatku vid "Sluhy narodu" Yuliyu Hrishynu "zasypaly" buketamy kvitiv u sesiyniy zali Verkhovnoyi Rady. Deputatka svyatkuvala denʹ narodzhennya. 97 narodnykh deputativ fraktsiyi "SN" i chleniv yikhnikh simey prydbaly torik avto, kvartyru abo zemlyu. Показати більше 787 / 5000 Результати перекладу Нардеп одела в Раду брендов на 75 тыс. грн
Фото: Телеграф
Белые кожаные туфли от Bottega Veneta - почти 22 тыс. грн.
Сумка Loulou Puffer от Saint Laurent среднего размера стоит около 53 тыс. грн

Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, которую накануне завалили букетами в Верховной Раде по случаю 42-летия, надела в парламент брендовые вещи на почти 75 тыс. грн. Фотографии народной избранницы опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов в Facebook.

Сумка Loulou Puffer от Saint Laurent среднего размера стоит около 53 тыс. грн, а белые кожаные туфли от Bottega Veneta - почти 22 тыс. грн. Средняя зарплата депутата составляет 40 тыс. грн, напоминает издание "Телеграф".

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16 июня народного депутата от "Слуги народа" Юлию Гришину "засыпали" букетами цветов в сессионном зале Верховной Рады. Она праздновала день рождения.

97 народных депутатов фракции "СН" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.

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Дата
17
июня

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