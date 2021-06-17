"Слуга", которую засыпали цветами в Раде, надела на работу бренды на 75 тыс. грн

Фото: Телеграф

Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, которую накануне завалили букетами в Верховной Раде по случаю 42-летия, надела в парламент брендовые вещи на почти 75 тыс. грн. Фотографии народной избранницы опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов в Facebook.

Сумка Loulou Puffer от Saint Laurent среднего размера стоит около 53 тыс. грн, а белые кожаные туфли от Bottega Veneta - почти 22 тыс. грн. Средняя зарплата депутата составляет 40 тыс. грн, напоминает издание "Телеграф".

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16 июня народного депутата от "Слуги народа" Юлию Гришину "засыпали" букетами цветов в сессионном зале Верховной Рады. Она праздновала день рождения. 97 народных депутатов фракции "СН" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.