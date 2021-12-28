"Слуга", который купил телеканал, не имеет жилья

Алексей Ковалев избирался по 186 округу в Херсонской области.

Народный депутат от "Слуга народа" Алексей Ковалев, купивший "4 канал", не имеет своего жилья.

Об этом свидетельствует декларация нардепа.

"Слуга" задекларировал два дома в городе Голая Пристань в Херсонской области. Дома - в собственности Натальи и Татьяны Ковалевых.

Также на Татьяну Ковалеву записано 10 соток земли. Сам нардеп арендует квартиру в Киеве площадью 70 кв. м.

Кроме того нардеп арендует BMW X6 2020 года выпуска.

Имеет более $101 тыс. и 4 млн грн наличными, еще 540 тыс. грн - в банке.

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Нардеп отрицает участие офиса президента в покупке телеканала и заявил, что "4 канал" поможет ему строить политическую карьеру.

"Никакой роли президента в покупке "4 канала" не было – я это могу официально подтвердить. Канал был куплен на денежные средства моей семьи.

Ну да, я вхожу во фракцию "Слуги народа", но я являюсь самостоятельным депутатом, который хочет развиваться в контексте медиа", - цитирует "слугу" "Українська правда".

Сегодня стало известно, что Ковалев приобрел телеканал, сумма уставного фонда которого – 4,3 млн грн. Ковалев избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу Херсонской области. Работает в Комитете по финансам, налоговой и таможенной политике.