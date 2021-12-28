"Слуга", который купил телеканал, не имеет жилья

 
Ексклюзивы
1/5
Самолеты-разведчики США над Донбассом и российские угрозы – что о нас пишет мир
Самолеты-разведчики США над Донбассом и российские угрозы – что о нас пишет мир
Просмотров: 468
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 288
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1206
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 882
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2763
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2700
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1017
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 1008
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1053
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2520
Фото
Все фото
4
13
13
5
19
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
&quot;Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается&quot; - как прошёл суд по делу Шеремета
"Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается" - как прошёл суд по делу Шеремета
В столице украсили елку для Героев
В столице украсили елку для Героев
Видео
Все видео
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 900
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1791
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1368
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 657
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2286
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 486
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
вторник, 28 декабря 2021 16:06

"Слуга", который купил телеканал, не имеет жилья

  Комментировать
&quot;Слуга&quot;, который купил телеканал, не имеет жилья
Алексей Ковалев избирался по 186 округу в Херсонской области.

Народный депутат от "Слуга народа" Алексей Ковалев, купивший "4 канал", не имеет своего жилья.

Об этом свидетельствует декларация нардепа.

"Слуга" задекларировал два дома в городе Голая Пристань в Херсонской области. Дома - в собственности Натальи и Татьяны Ковалевых.

Также на Татьяну Ковалеву записано 10 соток земли. Сам нардеп арендует квартиру в Киеве площадью 70 кв. м.

Кроме того нардеп арендует BMW X6 2020 года выпуска.

Имеет более $101 тыс. и 4 млн грн наличными, еще 540 тыс. грн - в банке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: САП взялась за "слугу" Клочко, мать которого накупила имущества на 14,5 млн грн

Нардеп отрицает участие офиса президента в покупке телеканала и заявил, что "4 канал" поможет ему строить политическую карьеру.

"Никакой роли президента в покупке "4 канала" не было – я это могу официально подтвердить. Канал был куплен на денежные средства моей семьи.

Ну да, я вхожу во фракцию "Слуги народа", но я являюсь самостоятельным депутатом, который хочет развиваться в контексте медиа", - цитирует "слугу" "Українська правда".

Сегодня стало известно, что Ковалев приобрел телеканал, сумма уставного фонда которого – 4,3 млн грн.

Ковалев избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу Херсонской области. Работает в Комитете по финансам, налоговой и таможенной политике.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуга", который купил телеканал, не имеет жилья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Священник умер после побоев

Создали национальный парк из 23 озер

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 23418
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко Просмотров: 7173
Гороскоп 27 декабря - 2 января: кто имеет серьезные шансы разбогатеть
Гороскоп 27 декабря - 2 января: кто имеет серьезные шансы разбогатеть
 Просмотров: 5301
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 Просмотров: 5040
На государственном телеканале &quot;Рада&quot; начали продвигать кремлевскую пропаганду
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду 3 Просмотров: 4383
Политика
Полиция купит российских "нив" на 3 млн грн
Полиция купит российских "нив" на 3 млн грн Просмотров: 531
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 2799
САП взялась за "слугу" Клочко, мать которого накупила имущества на 14,5 млн грн
САП взялась за "слугу" Клочко, мать которого накупила имущества на 14,5 млн грн Просмотров: 918
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
 1 Просмотров: 1467
Депутаты из фракции Порошенко пришли в кабинет Стефанчука
Депутаты из фракции Порошенко пришли в кабинет Стефанчука 1 Просмотров: 2070
Больше всего комментируют
3
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
3
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров назвал подозрение Порошенко политическим делом
2
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2
Французский зоопарк закрылся из-за побега стаи волков в рабочие часы
2
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
Голосов: 739
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть