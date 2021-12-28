"Слуга народа" купил телеканал

Алексей Ковалев избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в Херсонской области.

Народный депутат от "Слуга народа" Алексей Ковалев приобрел у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".

Об этом со ссылкой на собеседников из числа сотрудников телеканала сообщает "Українська правда"

Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", коллективу его представили как нового владельца.

Во время праздника нардеп подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

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В Едином государственном реестре юридических лиц Алексей Ковалев является учредителем и 100% владельцем компании "ТРК "ІНТЕРРАДІО". Сумма уставного фонда – 4,3 млн грн.

Конечными бенефициарными владельцами телеканала, которые "имеют прямое решающее влияние", являются Иван и Наталья Ковалевы, вероятно, родители "слуги".

В феврале этого года Добродомов становился совладельцем и директором канала.

Алексей Ковалев избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу Херсонской области. Работает в Комитете по финансам, налоговой и таможенной политике.

15 ноября Ковалев попал в ДТП. Он за рулем Mercedes влетел в грузовик на дороге Киев-Одесса.