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вторник, 16 ноября 2021 10:51

"Слуга народа" на Mercedes влетел под фуру
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Народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев за рулем Mercedes влетел в грузовик MAN на трассе Киев-Одесса
Фото: sluga-narodu.com
Народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев за рулем Mercedes влетел в грузовик MAN на трассе Киев-Одесса
Народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев за рулем Mercedes влетел в грузовик MAN на трассе Киев-Одесса
Народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев за рулем Mercedes влетел в грузовик MAN на трассе Киев-Одесса
Народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев за рулем Mercedes влетел в грузовик MAN на трассе Киев-Одесса

Народный депутат от "Слуги народа" 32-летний Алексей Ковалев попал в ДТП. Он за рулем Mercedes влетел в разворачивавшийся грузовик MAN.

Авария произошла 15 ноября на 42 км автодороги Киев-Одесса, сообщил в Telegram-канале журналист, автор проекта "ЗупиниЛося" Константин Андриюк.

"Очень похоже на то, что водитель Mercedes-Benz S 560 ехал с такой скоростью, что не успел затормозить перед разворачивающейся фурой. Но дальше – работа следователей. За рулем "мерса" был Ковалев Алексей Иванович", - говорится в сообщении.

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У пострадавшего нардепа закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма запястье и ушиб коленного сустава.

Андреюк также отметил, что Mercedes-Benz S 560 2018 г.в. отсутствует в декларации нардепа Ковалева.

"Такое авто по состоянию на сегодняшний день стоит ни много, ни мало – $87 тыс.", – добавил он.

Нардеп от партии "Слуга народа" Николай Задорожний спровоцировал аварию недалеко от Обухова.

Задорожный не справился с управлением автомобилем, в результате чего его Mitsubishi столкнулся с едущим впереди в попутном направлении Ford.

И нардеп, и второй водитель получили травмы. Им была оказана медицинская помощь без госпитализации.

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