"Слуга народа" Задорожний спровоцировал ДТП с пострадавшими

Нардеп от партии "Слуга народа" Николай Задорожний спровоцировал аварию неподалеку от Обухова.
ДТП произошло 4 апреля около 12:40. Об этом сообщает Обозреватель.
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"Задорожний не справился с управлением автомобилем, в результате чего его Mitsubishi столкнулся с Ford, который ехал впереди в попутном направлении", - говорится в сообщении.
И нардеп, и второй водитель получили травмы. Им оказали медицинскую помощь без госпитализации.
36-летний Николай Задорожный был избран в Совет по мажоритарному округу № 162 в Сумской области. Он является членом комитета Рады по вопросам бюджета.
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