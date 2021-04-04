"Слуга народа" Задорожний спровоцировал ДТП с пострадавшими

Николай Задорожний был за рулем Mitsubishi. Фото: Facebook

Нардеп от партии "Слуга народа" Николай Задорожний спровоцировал аварию неподалеку от Обухова.

ДТП произошло 4 апреля около 12:40. Об этом сообщает Обозреватель.

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"Задорожний не справился с управлением автомобилем, в результате чего его Mitsubishi столкнулся с Ford, который ехал впереди в попутном направлении", - говорится в сообщении.

И нардеп, и второй водитель получили травмы. Им оказали медицинскую помощь без госпитализации.

36-летний Николай Задорожный был избран в Совет по мажоритарному округу № 162 в Сумской области. Он является членом комитета Рады по вопросам бюджета.