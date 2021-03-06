Словакия отреагировала на вандализм в отношении консульства в Харькове

Глава МИД Словакии Иван Корчок прокомментировал вандализм в отношении консульства в Харькове.
Так, неизвестные оставили надпись "Меняем Словакию на Крым" на фасаде здания, передает Denik N.
Это сделали в ответ на скандальную шутку словацкого премьер-министра Игоря Матовича.
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"Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны учитывать, как мы их используем", - отметил Корчок.
Он также сказал, что уже извинился перед своим украинским коллегой за заявление премьер-министра. То же самое сделал и премьер Словакии.
4 марта в Харькове неизвестные оставили надпись на здании консульства Словакии в ответ на скандальный шутку премьер-министра страны Игоря Матович.
Словацкий политик сказал, что в обмен на российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" пообещал Закарпатья.
Новость об этом вызвала широкий резонанс и международный скандал, а в Харькове после этого разрисовали почетное консульство.
Надпись на фасаде здания говорит: "Меняем Словакию на Крым".
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