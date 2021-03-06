Словакия отреагировала на вандализм в отношении консульства в Харькове

 
Ексклюзивы
1/5
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Просмотров: 36
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 603
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1062
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 486
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1224
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1863
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 468
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3519
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 846
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1324
Фото
Все фото
10
5
4
3
4
В Раде женщинам-депутатам дарили тюльпаны и розы
В Раде женщинам-депутатам дарили тюльпаны и розы
Обнищание отменяется: &quot;слуга&quot; носит сумку за 2 депутатские зарплаты
Обнищание отменяется: "слуга" носит сумку за 2 депутатские зарплаты
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма
Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма
Видео
Все видео
"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского
"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
Нет - русской весне! - депутатов призвали обратить внимание на опасные законопроекты
Нет - русской весне! - депутатов призвали обратить внимание на опасные законопроекты
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 270
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 297
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 486
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1035
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 243
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
суббота, 06 марта 2021 13:13

Словакия отреагировала на вандализм в отношении консульства в Харькове

  Комментировать

  В Харькове неизвестные оставили надпись на здании консульства Словакии. Фотo: Telegram
В Харькове неизвестные оставили надпись на здании консульства Словакии. Фотo: Telegram

Глава МИД Словакии Иван Корчок прокомментировал вандализм в отношении консульства в Харькове.

Так, неизвестные оставили надпись "Меняем Словакию на Крым" на фасаде здания, передает Denik N.

Это сделали в ответ на скандальную шутку словацкого премьер-министра Игоря Матовича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина требует извинений от словацкого премьера

"Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны учитывать, как мы их используем", - отметил Корчок.

Он также сказал, что уже извинился перед своим украинским коллегой за заявление премьер-министра. То же самое сделал и премьер Словакии.

4 марта в Харькове неизвестные оставили надпись на здании консульства Словакии в ответ на скандальный шутку премьер-министра страны Игоря Матович.

Словацкий политик сказал, что в обмен на российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" пообещал Закарпатья.

Новость об этом вызвала широкий резонанс и международный скандал, а в Харькове после этого разрисовали почетное консульство.

Надпись на фасаде здания говорит: "Меняем Словакию на Крым".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Словакия отреагировала на вандализм в отношении консульства в Харькове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
марта

Сыгран первый матч чемпионата Украины по футболу

Изобрели лучшее лекарство от жара

В городе объявили охоту на больных крыс

Из-за халатности перевернулся паром и погибли 188 человек

Людей выпустили после двухнедельной изоляции

Самое читаемое
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
7
 Просмотров: 17361
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление 1 Просмотров: 15894
Супруги погибли по дороге от дочери
Супруги погибли по дороге от дочери
3
 Просмотров: 8289
Коронавирус связан с группой крови - ученые
Коронавирус связан с группой крови - ученые Просмотров: 8262
Гороскоп на 5 марта: кому принесет успех и богатство первая пятница весны
Гороскоп на 5 марта: кому принесет успех и богатство первая пятница весны
 Просмотров: 5067
Политика
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского 3 Просмотров: 1350
В Раде женщинам-депутатам дарили тюльпаны и розы
В Раде женщинам-депутатам дарили тюльпаны и розы
10
 Просмотров: 756
Зеленский поблагодарил США
Зеленский поблагодарил США 2 Просмотров: 1377
"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского
"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского
 Просмотров: 1170
"Должны побороть олигархат" - что означают санкции для Коломойского
"Должны побороть олигархат" - что означают санкции для Коломойского
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
14
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
4
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
4
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель
3
Рассказали, по какому тарифу украинцы заплатят за свет в апреле
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
Голосов: 6001
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть