Словакия отреагировала на вандализм в отношении консульства в Харькове

В Харькове неизвестные оставили надпись на здании консульства Словакии. Фотo: Telegram

Глава МИД Словакии Иван Корчок прокомментировал вандализм в отношении консульства в Харькове.

Так, неизвестные оставили надпись "Меняем Словакию на Крым" на фасаде здания, передает Denik N.

Это сделали в ответ на скандальную шутку словацкого премьер-министра Игоря Матовича.

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"Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны учитывать, как мы их используем", - отметил Корчок.

Он также сказал, что уже извинился перед своим украинским коллегой за заявление премьер-министра. То же самое сделал и премьер Словакии.

4 марта в Харькове неизвестные оставили надпись на здании консульства Словакии в ответ на скандальный шутку премьер-министра страны Игоря Матович. Словацкий политик сказал, что в обмен на российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" пообещал Закарпатья. Новость об этом вызвала широкий резонанс и международный скандал, а в Харькове после этого разрисовали почетное консульство. Надпись на фасаде здания говорит: "Меняем Словакию на Крым".