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среда, 03 марта 2021 18:56

Украина требует извинений от словацкого премьера

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Украина требует извинений от словацкого премьера
"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", - Кулеба о словацком премьере и российской "вакцине". Фото: Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал украинское Закарпатье за российскую вакцину от коронавируса.

Как написал Кулеба в Twitter, подобные заявления портят дружеские отношения между странами.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", - написал Кулеба.

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Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

В Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Словацкой Республики в Украине Матуш Корбу, которому был выражен протест за некорректное высказывание премьер-министра Словакии.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений.

Особенно оскорбительными для украинского народа звучат такие "шутки" в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части украинского Донбасса", - сообщает министерство.

МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии за некорректные высказывания.

Премьер-министр Словакии, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса, завил, что "пообещал" Москве отдать украинское Закарпатье.
Во время интервью у Игоря Матовича журналист спросил, что он вел переговоры с Российской Федерацией в течение нескольких недель, и поинтересовался, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за вакцину.

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