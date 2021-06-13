Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете

Зеленский хочет $4 тысячи зарплаты для педагогов Президентского университета. Фото: ua.news

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы лучшие преподаватели Президентского университета будущего получали зарплату в размере от 4 тысяч "или евро, или долларов".

Чтобы озвучивать точную сумму заработной платы педагогов, нужно разобраться с концепцией работы образовательного учреждения. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Министр отметил, что во время беседы президент называл сумму в 4 тысячи, которые нужны для того, чтобы обеспечить хотя бы ведущих специалистов университета.

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"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить зарплату в 4 тысячи, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие", - заявил Шкарлет.

Владимир Зеленский заявил, что в Президентском университете будут заниматься подготовкой "людей будущего". Учить специалистов по направлениям: информационная и кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические и биотехнологии. По словам Зеленского, студенты будут учиться бесплатно, а затем занимать государственные должности. Заведение планируют разместить на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве. Строительство планируют завершить за три года.