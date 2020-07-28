Сколько миллионов получили партии из госбюджета за третий квартал

Государственное финансирование в III квартале 2020 года получили четыре парламентских партии

35,73 млн грн перечислят политическим партиям за работу в третьем квартале.

Национальное агентство по предупреждению коррупции обеспечило перечисление политическим партиям средств из госбюджета на финансирование их уставной деятельности.

Государственное финансирование в III квартале 2020 года получили четыре парламентских партии:

- "Европейская солидарность" - 6,6 млн грн;

- "Голос" - 4,75 млн грн;

- ОПЗЖ - 10,63 млн грн;

- "Всеукраинское объединение" Батькивщина " - 6,67 млн грн.

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Политическим партиям "Голос" и "Европейская солидарность" перечислили по 3,54 млн грн за соблюдение гендерного принципа.

Ранее НАЗК остановило финансирование партии "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 года в связи с обращением партии. После этого НАЗК отправило письмо в Министерство финансов с предложением направить 70,3 млн грн в фонд борьбы с Covid-19. Средства останутся в распоряжении НАЗК, пока не примут изменений в госбюджет.

Национальное агентство по предупреждению коррупции перечислило партиям 70,87 млн грн за ІІ квартал этого года. Больше всего получила "Слуга народа" - 35,14 млн. ОПЗЖ - 10,63 млн, "Батькивщина" - 6,7 млн, "Европейская солидарность" - 6,6 млн, "Голос" - 4,75 млн.