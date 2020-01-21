Скандальный судья Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева

Председателем Окружного административного суда города Киева снова выбрали Павла Вовка.

21 января прошло голосование о назначении нового главы ОАСК. За Вовка было отдано 39 голосов, сообщает "Судебно-юридическая газета"

В августе прошлого года Высший совет правосудия оставил Вовка в должности и отказал в ходатайстве Генпрокуратуры о его отстранении.

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В прошлом году в июле Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров судей Окружного админсуда Киева. В тот же день детективы НАБУ со следователями ГПУ обыскали помещение суда. В том числе кабинет председателя суда Павла Вовка.

Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями. В частности, отстранением и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, отменой решения о национализации Приватбанка. Он позволил въезд российскому актеру Федору Добронравову, который поддержал оккупацию Россией Крыма. Отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов на Степана Бандеры и Романа Шухевича.