Одиозного Вовка оставили в кресле судьи

Высший совет правосудия оставил в должности судью Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Соответствующее решение объявили на заседании ВРП, сообщает "Громадське"

Таким образом совет отказал в ходатайстве Генпрокуратуры об отстранении Вовка с должности судьи.

Ранее Вовк заявил, что сложил полномочия председателя суда

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26 июля Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров судей Окружного админсуда Киева. В тот же день детективы НАБУ со следователями ГПУ обыскали помещение суда. Прослушивали судей в этом году.

Окружной админсуд Киева известный скандальными решениями. В частности, отстранением и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, отменой решения о национализации Приватбанка, запрета на показ в Украине сериала "Сваты", позволил въезд российскому актеру Федору Добронравову, который поддержал оккупацию Россией Крыма. Отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов на Степана Бандеры и Романа Шухевича.