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вторник, 20 августа 2019 15:30

Судья Вовк подал в отставку

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Судья Вовк подал в отставку
Павел Вовк ушел в отпуск.

Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк сложил полномочия.

Об этом он сказал на заседании Высшего совета правосудия, сообщают "Українські Новини"

"Я по собственному желанию снял с себя полномочия председателя суда", - заявил Вовк. Он утверждает, что добровольно сложил полномочия председателя суда с 1 августа.

Новый председатель суда пока не выбран. Исполняющим обязанности назначен Владимир Келеберда. Волк также рассказал, что ушел в отпуск после сложения полномочий.

Также опроверг все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.

Заявил, что обнародованные правоохранителями материалы прослушки его кабинета является смонтированными. "Моя позиция - записи не соответствуют действительности", - заявил судья.

Вовк также заявил, что заказчиком его головоногого преследования является предыдущий президент Петр Порошенко, который якобы мстит ему за решение о незаконности национализации "Приватбанк".

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26 июля Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров судей Окружного админсуда Киева. В тот же день детективы НАБУ со следователями ГПУ обыскали помещение суда. Прослушивали судей в этом году.

Окружной админсуд Киева известный скандальными решениями. В частности, отстранением и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, отменой решения о национализации "Приватбанк", запрета на показ в Украине сериала "Сваты", позволил въезд российскому актеру Федору Добронравову, который поддержал оккупацию Россией Крыма. Отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов на Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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Комментарии

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Дата
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