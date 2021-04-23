Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного

Николай Тищенко прокомментировал скандальную вечеринку. Фото: пресс-служба "Слуга народа"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко прокомментировал скандал вокруг дня рождения его жены.

По словам нардепа, это политический заказ, за ​​которым стоит министр, сказал Тищенко в комментарии PavlovskyNews.

Какой именно из министров, нардеп не уточнил. Но сказал, что в этой ситуации против него действуют его оппоненты из правительства.

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На самом дне рождения, утверждает "слуга", были люди, которые намеренно снимали то, что происходит на празднике.

В качестве наказания он готов отправить на Донбасс финансовую помощь. Этим занимается с 2014 года, но не публично, отметил Тищенко.

Напомним, 18 апреля Николай Тищенко нарушил карантин, устроив вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge. Гостей развлекала певица Катя Корецкая, все были без масок. Полиция начала производство по факту нарушения карантина, устанавливаются обстоятельства произошедшего.