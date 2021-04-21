Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения

Жена нардепа от фракции "Слуга народа" 48-летнего Николая Тищенко 26-летняя Алла Барановская, которая отпраздновала скандальный день рождения в локдаун, утверждает, что все гости ее праздника сдали Covid-тест.

99% из них имели антитела, написала она в InstaStories. Барановская отметила, что празднование в Киеве во время карантина "законно" проходило в номерах отеля Fairmont, а не в ресторане заведения.

Фото: instagram.com/allabonya

"Мой день рождения был закрытым. Собрались только близкие, узкий круг, чуть больше 20 человек. Проходил в номерах отеля, не в ресторане, как писали некоторые СМИ, не разобравшись", – заявила она.

Барановская добавила, что сдает тесты дважды в неделю "в целях безопасности", ведь сама не болела и контактирует с людьми на работе. Она отметила, что все свои расходы декларирует, а личную жизнь считает закрытой для посторонних лиц.

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Тищенко устроил шумную вечеринку в честь дня рождения жены. Мероприятие проходило в ресторане отеля Fairmont. Гостей развлекала певица Катя Корецкая, все были без масок. Полиция начала производство по факту нарушения карантина, устанавливаются обстоятельства произошедшего.