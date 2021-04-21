 
Ексклюзивы
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 270
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Просмотров: 522
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 828
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 207
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 387
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2322
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13050
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 963
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
5
4
5
4
8
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
СБУ задержала 60 титушок, которые должны были создать &quot;картинку&quot; для России
СБУ задержала 60 титушок, которые должны были создать "картинку" для России
Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет
Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет
Видео
Все видео
Два года Зеленского: как справляется президент со своими обещаниями
Два года Зеленского: как справляется президент со своими обещаниями
Журналисты узнали о 200 кг золота у Дубневича
Журналисты узнали о 200 кг золота у Дубневича
Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам
Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
Президент ПАСЕ, который прервал выступление украинского депутата, собрался помогать РФ с "выборами" в оккупированном Крыму
Президент ПАСЕ, который прервал выступление украинского депутата, собрался помогать РФ с "выборами" в оккупированном Крыму
Интервью
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 270
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 387
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13050
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 414
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
Просмотров: 270
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
четверг, 22 апреля 2021 07:28

Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
5

  Комментировать

Жена нардепа от фракции "Слуга народа" 48-летнего Николая Тищенко 26-летняя Алла Барановская, которая отпраздновала скандальный день рождения в локдаун, утверждает, что все гости ее праздника сдали Covid-тест.

99% из них имели антитела, написала она в InstaStories. Барановская отметила, что празднование в Киеве во время карантина "законно" проходило в номерах отеля Fairmont, а не в ресторане заведения.

Фото: instagram.com/allabonya

"Мой день рождения был закрытым. Собрались только близкие, узкий круг, чуть больше 20 человек. Проходил в номерах отеля, не в ресторане, как писали некоторые СМИ, не разобравшись", – заявила она.

Барановская добавила, что сдает тесты дважды в неделю "в целях безопасности", ведь сама не болела и контактирует с людьми на работе. Она отметила, что все свои расходы декларирует, а личную жизнь считает закрытой для посторонних лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты показали, как проходила скандальная вечеринка Тищенко

Тищенко устроил шумную вечеринку в честь дня рождения жены. Мероприятие проходило в ресторане отеля Fairmont. Гостей развлекала певица Катя Корецкая, все были без масок. Полиция начала производство по факту нарушения карантина, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

В результате железнодорожной катастрофы погибли и пострадали до 3000 человек

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

Самое читаемое
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку 1 Просмотров: 10089
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8145
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 7677
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 6642
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
4
 Просмотров: 6462
Политика
Кремль не ответил на предложение Зеленского о встрече - Кулеба
Кремль не ответил на предложение Зеленского о встрече - Кулеба Просмотров: 108
Страны "Большой семерки" присоединятся к отбору судей КСУ - Ермак
Страны "Большой семерки" присоединятся к отбору судей КСУ - Ермак Просмотров: 90
На границе РФ с оккупированными частями Украины зафиксировали загруженные вагоны
На границе РФ с оккупированными частями Украины зафиксировали загруженные вагоны Просмотров: 1044
Валютные кредиты будут реструктурировать - Зеленский подписал закон
Валютные кредиты будут реструктурировать - Зеленский подписал закон Просмотров: 90
Сенат США увеличил военную помощь Украине
Сенат США увеличил военную помощь Украине Просмотров: 126
Больше всего комментируют
4
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
4
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
2
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
2
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
1
Пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде
Голосов: 6698
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть