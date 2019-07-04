Скандал в Одессе - кандидат от партии "Слуга Народа" Руслан Плохой имеет гражданство Болгарии

Кандидат от "Слуги народа" Руслан Плохой имеет двойное гражданство. Фото: Veter.news

Кандидат по 142 округу от партии "Слуга народу" Руслан Плохой имеет двойное гражданство, такая информация появилась в одесских СМИ

Выдвинутый кандидатом в нардепы от партии "Слуга народа" по 142 избирательному округу Плохой скрыл от однопартийцев и общественности факт, что 19 марта 2013 года он присягнул защищать интересы Республики Болгария. А также тот факт, что является генеральным директором в компании отца ООО "Жилстройсервис-2" работающей в вышеназванном соседнем государстве.

Эту информацию легко проверить на официальном сайте торгового реестра и реестра некоммерческих юридических лиц Агентства по вопросам регистрации Министерства юстиции Республики Болгария, а также на сайте Министерства внутренних дел Республики.

В открытых реестрах Министерства юстиции Республики Болгария указано, что их гражданин Руслан Плохой в феврале 2015 года зарегистрировал компанию "Инициатива групп", которая продавала животноводческую и земледельческою продукцию в этой же Республике. А через год Плохой уже расширил сферу деятельности новой, но успешной фирмы до продаж софта, торгового оборудования, розничной и оптовой торговли продуктами питания, а также занялся логистикой, внешней торговлей и торговым посредничеством.

В 2015 году офис компании находился в Софии по адресу ул. Хан Аспарух, д.1., но в 2016 году после расширения бизнеса "Инициатива групп" переехала в более просторное помещение в недавно построенный, элитный район Софии по адресу ул. Проф. Христо Данов, №11, вх.Е, офис 6 с закрытыми парковочными местами.

Ранее СМИ сообщали, что Руслан Плохой, сын Игоря Плохого, баллотируется по 142 округу от партии "Слуга Народа".