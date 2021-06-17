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четверг, 17 июня 2021 07:54

Скандал в "Голосе": от Рудик требуют сложить полномочия

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Скандал в &quot;Голосе&quot;: от Рудик требуют сложить полномочия
Черкасский и Ивано-Франковский "Голоса" требуют от Рудык сложить полномочия. Фото: facebook.com/kira.rudik.politician

Черкасская и Ивано-Франковская ячейки партии "Голос" требуют от главы политсилы Киры Рудик добровольно сложить полномочия.

В Facebook оба облцентра партии призвали политика провести прозрачный съезд и избрать там нового лидера.

"К сожалению, за последние несколько месяцев партия потеряла львиную часть членов партии, сторонников, а с недавних пор еще и половину фракции Верховной Рады. А это - явный сигнал, что партия нуждается в глобальных изменениях", - говорится в сообщении Черкасской области.

Накануне пятеро народных депутатов "Голоса" проголосовали за внесение в повестку дня заседания Рады законопроектов "Слуги народа", которые откладывают норму про украинский язык в кинопроизводстве.

"Мы получили шквал незаслуженной критики после того, как несколько нардепов отдали свои голоса за внесение в повестку дня законопроекта о русском языке в кино. За такие ошибки надо отвечать. Поэтому требуем от председателя партии и руководителя парламентской фракции Ярослава Железняка созвать демократический съезд партии и обеспечить перевыборы руководства фракции", - призвал Ивано-Франковский центр "Голоса".

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На заседании 16 июня 10 нардепов из фракции "Голос" объявили о создании в Раде отдельного объединения "Справедливость" и выразили недоверие руководителю фракции, в которой они остаются. В "Голосе" в ответ на раскол внутри партии заявили, что создание депутатской группы" в пределах фракции противоречит закону о регламенте Верховной Рады.

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