Скандал с Трухиным: Зеленский с Ермаком не видели видео с ДТП

Авария с участием нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года неподалеку Киева. Фото: pravda.com.ua

Президент Владимир Зеленский не видел видео с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика с места ДТП с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина.

Не знакомился с записью и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Об этом говорится в ответе Офиса президента по запросу "Украинской правды".

"Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак не знакомились с записью", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что об указанном производстве никто не докладывал, ведь президенту Украины и руководителю Офиса президента не докладывают о ДТП, в которых обошлось без погибших.

В ОП добавили, что Зеленский и Ермак не общались с Трухиным по поводу ДТП. И он не приходил в Офис президента после 23 августа.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе недалеко от Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. 1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных камер полицейских, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с министром МВД Денисом Монастырским. Зеленский отреагировал на обнародованное видео. Заявил, что такое поведение недостойно нардепа. И ему предстоит понести заслуженное наказание.