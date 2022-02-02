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среда, 02 февраля 2022 12:47

"Это вопрос справедливости" - Зеленский отреагировал на скандал с Трухиным

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&quot;Это вопрос справедливости&quot; - Зеленский отреагировал на скандал с Трухиным
Авария с участием нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года неподалеку Киева. Фото: pravda.com.ua

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обнародованное видео после ДТП с нардепом от "Слуги народа" Александром Трухиным.

Такое поведение недостойно нардепа. И ему предстоит понести заслуженное наказание, заявил во время брифинга 2 января, передает Gazeta.ua.

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"Это вопрос справедливости. И не имеет значения, депутат ты, чиновник или человек какой-то другой профессии - все равны перед законом. Все должны отвечать, несмотря, какой это проступок. Первое - ты депутат, являешься примером, должен нести особую ответственность. Ожидаю именно такую ​​реакцию правоохранителей и депутатов", - сказал Зеленский.

Добавил, что полностью поддерживает реакцию главы фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамии и партии. Считает, что все единогласно поддержат, чтобы Трухина исключили из партии.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе недалеко от Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных камер полицейских, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с Денисом Монастырским.

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Дата
02
февраля

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