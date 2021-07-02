Скандал с каблуками на плацу: Минобороны не отступается

"А вот что касается якобы "отсутствия" каблуков в других странах", - написали.
"Есть полевая форма одежды, повседневная и парадная. Полевая форма - на полигоне и в окопах, повседневная - в повседневной деятельности, а парадная - ну, уже сами догадались", - сообщили и опубликовали выдержку из приказа об утверждении формы.
Однако сообщение Министерства встретило критику в сети Facebook.
"Какая некомпетентная манипуляция. Приведенные вами примеры не о каблуках, а о шаге. Ни выпускники Вест Пойнта, ни другие приведенные вами примеры не используют прусский шаг, который до сих пор использует ВСУ. Поэтому апеллируйте, ни к 606-му приказу, ни к мировому опыту - отмените прусский шаг. И без полумеры - не заменить 30-40 сантиметров на 10-15, а полностью отказаться от фиксации шага, вытягивание носка", - написал координатор инициативы "Нове військо" Виталий Гайдукевич.
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Также пользователи пишут:
"А дефиле в купальниках будет?";
"Лучше бы броники и белье закупили для женщин, и берцы маленьких размеров";
"Почему на репетиции не походный шаг? Они идут строевым шагом, ало";
"Предлагаю руководству МО обуться в такие "сильные и красивые" и пройтись маршевым шагом, отбивая степ. Телефончик травматолога скину бонусом";
Также Минобороны сообщило, что закупило в прошлом году 5 тыс. пар туфель хромовых в фирмы "ДІМ ВЗУТТЯ "Б.НІКОЛАС" по цене 649,80 грн с НДС за пару.
Министерство обороны сообщило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике военнослужащие будут шагать на каблуках. Такое решение раскритиковали в соцсетях.
2 июля народные депутаты требовали от министра обороны Андрея Тарана объяснить и попросить прощения. Также принесли ему женские туфли на каблуках.
В прошлом году на День Независимости Офис президента организовал 17-минутное попурри с участием музыкантов.
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