Ситуация с подготовкой к выборам критическая - заявление ЦИК

В учреждении подчеркнули, что именно Минэкономразвития как государственный орган, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в области государственных закупок. Фото: img.tsn.ua

Центральная избирательная комиссия ожидает, чтобы как можно быстрее внесли изменения в закон о госзакупках.

В комиссии ожидают, что примут другой нормативный акт для своевременного проведения выборов в Верховную Раду, об этом заявили в ЦИК.

В учреждении подчеркнули, что именно Минэкономразвития как государственный орган, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в области государственных закупок, должен был давно учесть многочисленные обращения для внесения соответствующих изменений в законодательство. Это бы позволило избежать критической ситуации с подготовкой к внеочередным выборам.

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"Центральная избирательная комиссия приветствует любые шаги, направленные на решение проблемы с организацией публичных закупок для обеспечения начатого избирательного процесса, и ожидает скорейшего внесения изменений в закон Украины "О государственных закупках" или принятия в установленном законом порядке иного нормативного акта, который комплексно решит упомянутую проблему, относится к компетенции органов государственной власти, ответственных за реализацию государственной политики в сфере государственных закупок и контроль использования средств государственного бюджета Украины", - говорится в сообщении.

29 мая рабочая группа должна была собраться и согласовать изменения, которые позволят быстро провести госзакупки.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах, которые состоятся 21 июля.