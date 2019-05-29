ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы на внеочередные выборы

Пригладь зарегистрировался в ОВО №214. Фото: УНИАН

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Владимир Пригладь, который баллотировался как самовыдвиженец, зарегистрировался кандидатом в одномандатном избирательном округе №214.

14 голосов "за".

Перед парламентскими выборами место голосования можно изменить, как и перед президентскими. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно.