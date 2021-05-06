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четверг, 06 мая 2021 18:15

Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ

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Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
При Януковиче власть на выборах использовала админресурс, напоминает Алексей Кошель. Фото: Reuters

Наиболее оптимальный сценарий с выборами народного депутата в 87 округе - проведение повторных. Об этом Gazeta.ua сказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Вирастюка нельзя называть победителем. Он выиграл подсчет голосов благодаря тому, что были украдены часть бюллетеней.

Партия "Слуга народа" ведет себя цинично. Продолжают убеждать, что Вирастюк победитель. Они указывали, что у них велся параллельный подсчет голосов, но протоколов, свидетельствующих о победе Вирастюка, они не обнародовали", - говорит председатель КВУ.

"Избирательный кодекс не предусматривает ни повторное голосование на отдельных участках, ни в пределах округа. Сейчас оказались в ситуации, которая очень напоминает расцвет режима Януковича. 2012 год, когда появились пять проблемных избирательных округов. Тогда власть настолько жестко использовала административный ресурс, что фактически украли победу у представителей тогдашней оппозиции.

И, к сожалению, шестой проблемный округ появился сейчас. "Слуги народа" борются за один депутатский мандат, а в результате мы получили репутационный минус для страны.

Кандидата Вирастюка приглашали на совещание с противоэпидемиологических мероприятий с участием президента Зеленского. Это называется административным ресурсом или политическая коррупция", - говорит Алексей Кошель.

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Сейчас на Центральную избирательную комиссию может быть оказано давление власти, предполагает глава КИУ.

"Чтобы протолкнуть решение о признании Вирастюка победителем выборов", - говорит Алексей Кошель.

"Для того, чтобы были перевыборы, должен быть компромисс политических сил в парламенте. Пока намеков на такой компромисс не видно", - отметил председатель КИУ.

5 мая Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать народным депутатом выдвиженца от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

Перед этим Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, которым Вирастюка признано победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Выборы проходили 28 марта. По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 30,11%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,51%.

Разница между Вирастюком и Шевченко - 422 голоса.

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Дата
06
мая

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