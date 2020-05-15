Системного подхода к построению отношений между государством и украинцами так и не создали - Гончарук о первом годе президентства Зеленского

Отсутствие системного подхода, частые и взвешенные кадровые решения власти пока демонстрируют тревожные сигналы Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Экспремьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал собственные выводы по результатам первого года президентства Владимира Зеленского.

Гончарук считает, что год назад Украина получила шанс стать настоящей европейской страной, и шанс был в создании возможностей. Системного подхода к построению отношений между государством и украинцами так и не создали, пишет НВ.

"Стратегия, которая была выбрана командой - "блицкриг" реформ, сделать как можно быстрее как можно больше. Мы начали одновременно проводить радикальные изменения во многих сферах, от земельных отношений до образованию и науки, от экологической инспекции до приватизации. Такую стратегию можно себе позволить, если есть команда, в которой уверен. и мы были уверены. Турборежим имеет плюсы и минусы. С одной стороны, он дает возможность быстро провести необходимые изменения, а затем постепенно исправлять мелкие недостатки, которых на такой скорости невозможно избежать, и работать с негативными эффектами. Стратегия предусматривает, что сначала будет сложно, но полученные на 2-3-й год результаты перекроют негатив от недостатков и неудобств", - говорит экспремьер-министр.

Как утверждает Гончарук, в команде президента было 3 типа людей: за перемены, за президента, за себя.

"Вокруг президента стали создавать информационное поле, которое, по моему мнению, продолжает формировать ложное представление о ситуации в стране и, в частности, о "неэффективности" нашего правительства. После первых недовольств команда посыпалась, и первую категорию людей слили в угоду рейтингам. Президент и его ближайшее окружение остались с приспособленцами один на один. Теперь "медовый месяц" закончился, а делать изменения будет значительно сложнее. Надеюсь, в ближайшее время Президент сможет разобраться в ситуации", - считает бывший глава правительства.

Отсутствие системного подхода, частые и взвешенные кадровые решения власти пока демонстрируют тревожные сигналы.

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"Основанным позитивным изменениям "дали заднюю", или поставили на паузу: земельная реформа, которую выхолостили под давлением и провели почти для галочки; лишение СБУ и силовиков экономических функций остановилось, создание БФР заблокировали, медицинская реформа, которую в самый ответственный момент прибили странными кадровыми назначениями, а потом вообще поставили под сомнение ее целесообразность; построение энергетических рынков, где все чаще говорят о возвращении административного регулирования цен, а роль "угольной генерации" вновь усиливается; сотрудничество с МВФ теперь выглядит "вынужденным шагом, чтобы предотвратить дефолт", а не партнерством в структурных реформах ради развития, налоговая реформа, которую отложили на неопределенный срок; доступное кредитование для МСБ серьезно пробуксовывает, замена руководителей ведомств, где начался сложный процесс трансформации (ДФС Государственная таможенная служба, Государственная экологическая служба ...), что является яркими сигналами о возвращении коррупции в Правительство; все остальное (приватизация, "Большая стройка", концессии) продолжается или "по инерции" или "под давлением", а их лидерам почти каждый день "передают приветы" и рассказывают, сколько им осталось в должности. Новых смыслов - 0 ", - говорит Гончарук.

Президент Владимир Зеленский через несколько месяцев поймет ошибочность увольнения председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Об этом сказал бывший премьер-министр Алексей Гончарук.