Сидели ночами, цифры сверяли к миллиарду. Министр рассказал о переговорах с МВФ

Переговоры заканчивались в 4-5 часов утра. Фото: Reuters

Переговоры с МВФ относительно государственного бюджета Украины на 2021 год были сложными. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала "Україна 24" в пятницу.

"У меня постоянно были переговоры с МВФ. Они начинались в 4 вечера, по вашингтонскому времени это 9 утра. И заканчивались в 4-5 часов утра.

Это были сложные переговоры. Наши партнеры спрашивают: вы посчитали доходы, а у нас есть разница с вами - миллиард гривен. Давайте об этом поговорим. Цифры сверяли к миллиарду. Хватит ли средств на социальную защиту, пенсионеров, медиков. Повысили зарплату, давайте посмотрим, как это раскладывается. Работа - сложная", - рассказал чиновник.

"Хочу успокоить всех и сказать. Есть адекватные, вменяемые люди, которые могут за все отвечать", - заявил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На сколько выросла реальная зарплата в октябре

"Есть разговор об апокалипсисе бюджета, кризисе, что мы - на грани экономической катастрофы. Это не добавляет оптимизма никому. В таких условиях нам достаточно сложно. Учитывая, что мы пытаемся коммуницировать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить поддержку на следующий год. Пытаемся сбалансировать бюджет, который очень сложен.

Есть доля правды, что есть кризисные вещи в этом году, которые должны решать. Работаем в среде, которая не предсказуема. Главная задача - сохранять спокойствие и делать свое дело", - сказал Марченко.

"В последнее время появилось очень много шатунов. Люди эмоционально не уравновешены, но они почему-то считают себя большими экспертами, большими политиками. Которые говорят: все сейчас надо максимально расшатать, уволить министра финансов. Есть очень большой риск подорвать институциональные основы государства.

Почему нам сейчас плохо? Потому что транш МВФ должны были получить еще в августе. Сейчас есть потребность перекрыть неполученное внешнее кредитное финансирование на более $3 миллиарда. Сейчас есть надежда, что получим макрофин", - заявил министр.

Украина получила первый транш от МВФ в $2,1 млрд в июне. На этой неделе в правительстве сообщили, что переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 успешно завершили. Следующие средства от МВФ планируют получить в 2021 году.