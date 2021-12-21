Шесть областей переводят в желтую зону

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Киевская, Житомирская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области переходят на желтый уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во вторник.

"Желтый" уровень в шести областях устанавливают с 23 декабря.

Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против Covid-19 и имеет сертификат или справку.

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Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку.

В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 ч, или альтернативный документ - сертификат о выздоровлении.

Эпидемиологическая ситуация в Украине улучшается - нет регионов в оранжевой карантинной зоне. На минувшей неделе зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса Omicron.