Шесть областей переводят в желтую зону

Киевская, Житомирская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области переходят на желтый уровень эпидемической опасности.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во вторник.
"Желтый" уровень в шести областях устанавливают с 23 декабря.
Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против Covid-19 и имеет сертификат или справку.
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Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку.
В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 ч, или альтернативный документ - сертификат о выздоровлении.
Эпидемиологическая ситуация в Украине улучшается - нет регионов в оранжевой карантинной зоне. На минувшей неделе зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса Omicron.
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