"Сеня, втяни сопли" - ведущий "Дизель Шоу" разнес Слепакова, который стелется перед Путиным

Егор Крутоголов готов к обороне. Фото: Facebook

Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов высмеял российского сценариста и барда Семена Слепакова, называющего президента страны-агрессора РФ Владимира Путина "дорогим Владимиром Владимировичем".

Видео актер выложил в Instagram.

"Недавно наткнулся на видео Семена Слепакова, выражающего свою обеспокоенность по поводу нападения на Украину.

Где он з такими грустными щечками сидит и говорит: "Дорогой Владимир Владимирович, а что бы сказал бы Жванецкий? А что бы сказал?" И по бумажечке что-то читает.

Сеня, собери свои сопли обратно, втяни их просто-напросто. Наши девочки, женщины, мамы плакали и бежали в бомбоубежища. Наши дети боялись взрывов и продолжают. А ты сидишь и читаешь с бумажечки, что бы там сказал тот или тот, "дорогой Владимир Владимирович".

Вы на нас напали, вы заставили наших девочек плакать, и за это вы получите п*зды", - сказал Крутоголов.

Также актер поблагодарил Вооруженные силы Украины.

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Лидер групп Ляпис 98 и BRUTTO Сергей Михалок призвал белорусов не выполнять преступные приказы диктатора Александра Лукашенко и не воевать против Украины. Иначе их ждет смерть на украинской земле.

24 февраля Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета". От действий российских военных преступников в Украине среди мирного населения погибли 352 человека, в том числе 14 детей.