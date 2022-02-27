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Спецтема: Напад Росії на Україну

"Вашими руками два долбо*ба Путин и Лукашенко делают грязные дела" - Михалок призвал белорусов не воевать с Украиной

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&quot;Вашими руками два долбо*ба Путин и Лукашенко делают грязные дела&quot; - Михалок призвал белорусов не воевать с Украиной
"Все, кто сюда приедут, будут лежать в земле", - сказал Михалок.

Лидер групп Ляпис 98 и BRUTTO Сергей Михалок призвал белорусов не выполнять преступные приказы диктатора Александра Лукашенко и не воевать против Украины. Иначе их ждет смерть на украинской земле.

Видео белорусский музыкант записал сегодня.

"Белорусы. Трус, предатель родины Лукашенко, зассавши, сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину. Эти два гандона используют территорию Беларуси, чтобы атаковать братскую Украину.

Именно с нашей Беларуси едут танки, летят ракеты в сторону братского народа. Сейчас происходит еще более страшное. Сейчас хотят послать на верную смерть наших воинов", - сказал Михалок.

Вооруженные силы Украины - самая сильная армия в мире, сказал певец. Он призвал белорусов саботировать любые приказы.

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"Им рассказывают про каких-то нацистов, какой-то долг. Они все умрут, потому что армия Украины ВСУ самая сильная в мире.

Все, кто сюда приедут, будут лежать в земле, а потом гореть в аду.

Пока не поздно, я призываю всех саботировать любые приказы. Бегите в леса.

Все, что сейчас происходит - это преступление перед человечеством, перед Господом Богом.

Вашими руками два тирана, два долбо*ба Путин и Лукашенко делают свои грязные, черные делишки. Скоро им хана. Если вы не одумаетесь, сюда приедете - вы здесь умрете. Слава Украине! Жыве Беларусь!", - заявил Михалок.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил диктатора Лукашенко о больших потерях, которые понесет Беларусь, если ее армия начнет воевать против Украины.

РФ с начала полномасштабной агрессии против Украины понесла больше потерь, чем за восемь лет боевых действий в Сирии.

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