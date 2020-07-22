Сенцов прокомментировал поход в политику

Олег Сенцов был освобожден с российской тюрьмы в сентябре прошлого года. Фото: Facebook.com/oleg.sentsov

Режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов не планирует заниматься политикой, назвав ее "болотом".

"Политика в целом - это очень грязная вещь. И чтобы туда окунуться, нужно иметь очень сильную мотивацию. Мы имеем много примеров, когда люди туда шли и становились или непорядочными, их загрязняли, или они не справлялись с этими моментами, как-то выныривали из этого болота и им нужно было очень сильно отмываться. Я вижу эти примеры - зачем мне туда прыгать?" - цитирует Сенцова "Новое время"

На реплику, что Надежда Савченко может служить примером того, как человек способен "потерять себя", придя в политику, Сенцов сказал, что она его "тоже разочаровала".

"Я делаю то, что я хочу делать, и все", - резюмировал режиссер.

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Олега Сенцова посадили в тюрьму россияне в мае 2014 года. 7 сентября 2019 года он вернулся в Украину вместе с еще 34 украинцами-пленниками Кремля. В 2018 году Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Сахарова.