Семьям погибших на Донбассе воинов и пострадавшим выделили 13 млн грн

Кабинет министров выделил средства семьям погибших или пострадавших на Донбассе, а также лицам, получившим инвалидность от действий врага.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Решение правительство приняло в среду.
Около 13 млн грн выделили из резервного фонда Министерство по делам ветеранов.
Одноразовую денежную помощь выплатят семьям четырех человек, погибших во время отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях.
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Также средства получат 13 человек с инвалидностью.
Сегодня Верховная Рада разрешила Кабинету Министров перераспределять средства на национальную безопасность и оборону. Бюджетный комитет согласовал выделение дополнительных 26,5 млрд. грн.
В феврале ЕС согласовал предоставить Украине новый пакет финансовой поддержки в размере €1,2 млрд.
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