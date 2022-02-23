Семьям погибших на Донбассе воинов и пострадавшим выделили 13 млн грн

Решение приняли в среду. Фото: НБУ

Кабинет министров выделил средства семьям погибших или пострадавших на Донбассе, а также лицам, получившим инвалидность от действий врага.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Решение правительство приняло в среду.

Около 13 млн грн выделили из резервного фонда Министерство по делам ветеранов.

Одноразовую денежную помощь выплатят семьям четырех человек, погибших во время отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях.

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Также средства получат 13 человек с инвалидностью.

Сегодня Верховная Рада разрешила Кабинету Министров перераспределять средства на национальную безопасность и оборону. Бюджетный комитет согласовал выделение дополнительных 26,5 млрд. грн.

В феврале ЕС согласовал предоставить Украине новый пакет финансовой поддержки в размере €1,2 млрд.