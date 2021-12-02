Сейчас не нужно делать новый Майдан - Стерненко

Пока Зеленский не перешел "красные линии", говорит Стерненко. Фото: Facebook.com/sternenko

Протесты нужны, чтобы "отрезвлять" президента Владимира Зеленского, но в масштабном Майдане в нынешней ситуации нет необходимости.

Об этом сказал общественный деятель Сергей Стерненко Радіо НВ.

"Если президент Украины не стопроцентный ставленник Путина и Кремля, не предатель Украины, тогда надо понимать, где стоит остановиться. Имею в виду, что не нужно сейчас делать новый Майдан, пока президент еще не перешел "красные линии", - сказал блогер.

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Украина - демократическая страна, где есть свобода слова, сказал Стерненко.

"Мы сильно отличаемся этим от Беларуси и Российской Федерации.

Поэтому критиковать президента нужно, а во время войны это делать нужно вдвое больше. Потому что слишком высоки ставки. И любая ошибка (в оборонной сфере в частности) может стать роковой и иметь серьезные последствия для страны.

Если этого не делать, любой человек, который попадает в украинскую власть, будет скатываться в диктатуру, безвылазно сидеть в "теплой ванне" и не чувствовать земли под ногами, будет терять связь с реальностью. Это постоянно происходит с украинскими президентами", - говорит блогер.

Но только сопротивление граждан и протесты помогают президенту стать снова "трезвым", - отметил активист.

1 декабря в Киеве прошла акция протеста "Защити Украину - останови переворот". С майдана Независимости митинг направился в Офис президента, требовали отставки Владимира Зеленского. Перед этим 21 ноября участники акции ко Дню достоинства и свободы требовали от президента в течение 10 дней уволить руководителя Офиса Андрея Ермака.