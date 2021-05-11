"Сейчас Бойко на 5 канале разъяснит" - сети комментируют подозрение Медведчуку

Подозрение Медведчуку подписали во вторник. Фото: Reuters

Во вторник генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.

Охрана Медведчука не пускала СБУ в дом в Киеве, сообщали СМИ.

Событие комментируют пользователи Facebook.

"В какой монастырь пострижется Марченко?", - спрашивает автор проекту "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко.

"Сейчас Юрий Бойко на Пятом канале разъяснит эту чудовищную ошибку" - политический обозреватель Леонид Швец.

"Мы наблюдаем финал карьеры Медведчука, который пережил все власти в Украине - от пророссийских до ультрапатриотических - и по каждой из них он стабильно обогащался. Фактически это и финал публичного кремлевского лобби - теперь оно не только маргинальное, но и официально преступное.

То есть отказаться от "договорняков" с врагом - вполне возможно, а если есть политическая воля заставить правоохранительные органы выполнять свою работу - они буквально начинают это делать. И если бы это произошло еще в 2014 году, мы сегодня вообще вряд ли помнили бы эту фамилию", - пишет блогер Сергей Иванов.

"Как думаете, Медведчук в Украине или убежал перед обысками?" - спрашивают журналисты Bihus.info.

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"Совет от меня для СБУ, которая ищет где же Медведчук?

Смотрим инстаграм его жены Оксаны Марченко - 6 часов назад пост о природе и детоксе для души, на Черное море не похоже.

Раз есть море, смотрим сайт marinetraffic и ищем, где стоит яхта Медведчука Royal Romance. А она в Хорватии. В принципе, природа с фоток Марченко похожа на хорватскую.

Вот и Марченко очень оперативно отреагировала и добавила геотег в свой пост в инст, что это Хорватия", - журналистка Кристина Бердинских.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.