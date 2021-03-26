Сегодня СНБО не будут собирать

В прошлый раз СНБО собиралась 19 марта. Фото: president.gov.ua

В пятницу 26 марта Совет национальной безопасности и обороны не будет заседать. Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса президента сообщила "Українська правда"

В то же время по данным источника журналистов, в СНБО идет подготовка к следующему заседанию, дата которого еще не определена, прорабатываются документы.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что орган собирают раз или два раза в месяц, когда есть необходимость обсудить насущные вопросы.

Предыдущие заседания были 19 и 11 марта, на них вводились санкции. Данилов просил журналистов "не делать кич из заседаний СНБО".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украинскому выбору" Медведчука объявили подозрения за содействие российскому оккупанту в Крыму

19 марта СНБО ввела экономические санкции в отношении Виктора Януковича. Также принял решение провести аудит всех разрешений, которые выдали на добычу недр.