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пятница, 19 марта 2021 20:17

Проверят все разрешения на добычу недр, выданные с 1994 года

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Проверят все разрешения на добычу недр, выданные с 1994 года
СНБО ввела санкции против компаний, которые занимались добычей. Фото: pexels.com

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение провести аудит всех разрешений, которые выдали на добычу недр за период с 1994 года.

"В течение короткого промежутка времени будет проведен аудит всех без исключения разрешений, которые выдавались, начиная с 1994 года. Будет публичная информация по каждому разрешения, где оно находится физически, на территории какой общины, все бенефициары, все владельцы всех свидетельств, будет предоставлена ​​информация для непосредственно граждан Украины", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНІАН.

Если в ходе аудита обнаружат нарушения при выполнении лицензионных условий, то такие разрешения законным способом вернут народу Украины.

СНБО применила санкции в отношении компаний "Геоконнект", "Глобалгеоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бестойл компани", "Надра пространство", "Инфогеотренд", "Эджин марка", "Екогазальянс", "Епивал энерджи", "Юнолит ойл", "Профинафт", "Бестгеотек".

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"По отношению к этим 19 компаниям применен максимальный тип санкций, который может применить наша страна, которые может применить СНБО", - сказал Данилов.

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции в отношении лишенного звания президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова. Об этом СБУ сообщила в пятницу.

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19
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