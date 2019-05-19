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воскресенье, 19 мая 2019 17:06

Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
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Пятый президент Украины Петр Порошенко
Фото: facebook.com/pavel.krokodil
В последний год президентства Порошенко Украина получила томос об автокефалии Украинской православной церкви.
Жена и дети Порошенко.
Пятый президент Украины Петр Порошенко
Петр Порошенко з женой Мариной.

Сегодня, 19 мая, последний день президентства Петра Порошенко. Главой государства был избран в 2014-м. Тогда в первом туре выборов Порошенко поддержали 54,7% граждан.

За 5 лет наибольший акцент в правлении Петр Порошенко делал на армию и ассоциации с Евросоюзом. Так, на третий год его президентства в Украине начал действовать безвизовый режим с государствами ЕС - 11 июня 2017 года.

В мае 2017-го Петр Порошенко подписал указ о запрете российских соцсетей - "Одноклассники" и "ВКонтакте". Тогда же запретили сервисы "Яндекс" и Mail.ru. Кроме того, в октябре 2017-го вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении. Это поспособствовало развитию украинской телеиндустрии.

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В последний год президентства Порошенко Украина получила томос об автокефалии Украинской православной церкви. Произошло это 6 января 2019 года.

Gazeta.ua вспомнила в фото как прошли 5 лет президентства Петра Порошенко.

Во втором туре выборов президента в Украине в 2019 году победил Владимир Зеленский. За него проголосовали более 73% избирателей. Наибольшую поддержку получил в Луганской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской областях. Петр Порошенко победил во Львовской области и заграничном округе.

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